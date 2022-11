Derby emiliano, appello ai parmigiani: “Venite presto allo stadio per la coreografia”

Il derby tra Parma e Modena è alle porte e i tifosi degli emiliani sono già carichi in vista della partitissima.

Tramite un comunicato il gruppo ultras dei Boys, il Centro di Coordinamento e la società stessa hanno chiesto aiuto a tutti i sostenitori di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'evento al Tardini per procedere al meglio con l'organizzazione di una coreografia.

Per i tifosi che vorranno partecipare attivamente al tutto c'è la possibilità di elargire un'offerta volontaria di qualsivoglia entità, per finanziare sia lo spettacolo artistico di questa partita che per le altre future.