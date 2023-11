Derby ligure, vendita biglietti sospesa per i tifosi dello Spezia: si gioca venerdì…

Mancano pochi giorni al derby ligure, ma i tifosi aquilotti dello Spezia sono con il fiato sospeso per la trasferta di venerdì sera allo stadio Ferraris di Genova per Sampdoria-Spezia. Ieri il club blucerchiato ha comunicato la momentanea sospensione della vendita dei biglietti per il settore ospiti "su indicazioni degli organi di Pubblica Sicurezza", precisando altresì che, "che, come da determinazione ministeriale numero 56 del 15 novembre 2023, i residenti nella provincia della Spezia non possono acquistare i biglietti nei settori riservati alla tifoseria locale".