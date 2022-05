Derby Reggina-Cosenza: ci sarà ancora o si ripeterà il caso Catania?

Continuano a fare cortei i tifosi della Reggina per il salvataggio economico-finanziario del club

Il Cosenza è salvo e al momento, sulla carta, affronterà, nella prossima stagione in B, il derby calabrese con la Reggina. Ma il club amaranto ci sarà? Riuscirà a non morire e a non ripetere un caso Catania? Per il momento, come noto, è un amministratore giudiziario, Katiuscia Perna, incaricata dal tribunale di Roma a gestire l'azienda di via della Industrie.