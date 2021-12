Derby umbro, 1-1 tra Perugia e Ternana: niente scontri, vince il bel gioco

Finisce 1-1 il derby umbro tra Perugia e Ternana. Al gol di Kouan, risponde Pettinari per le Fere, ma il pareggio serve poco ad entrambe.

Finisce in parità il sentitissimo derby umbro tra Perugia e Ternana. 1-1 al termine dei 90 minuti, ma un match ricco di emozioni, bel gioco, agonismo, e soprattutto fairplay tra le due tifoserie.

Per evitare assembramenti, ma soprattutto evitare possibili scontri tra le due tifoserie, lo stadio Renato Curi è stato aperto alle 13.45, circa un'ora prima rispetto all'orario solito. Per fortuna però entrambe le tifoserie si sono concentrate sul match.

Il tecnico del Grifo Alvini ha schierato il classico 3-5-2 senza sorprese, con Matos e De Luca in avanti. Modulo propositivo per le Fere guidate da Cristiano Lucarelli: 3-4-1-2, con Falletti alle spalle di Pettinari e Donnarumma.

Dopo un bell'inizio dinamico da parte della Ternana, all'11' l'arbitro fischia il rigore per i padroni di casa, ma Matos sbaglia, facendo rimanere il risultato sullo 0-0. Al 30' sblocca il match Kouan su calcio d'angolo, portando in vantaggio il Grifo.

Le Fere ci credono, ma non riescono a pungere, e recriminano per un presunto tocco di braccio del difensore perugino Vanbaleghem, non sanzionato però dal direttore di gara.