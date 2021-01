Derby veneto, a mister Zanetti non è piaciuto il suo Venezia: “Abbiamo avuto poco coraggio”

Meglio il Vicenza undici contro undici, ma in superiorità numerica avrebbe potuto vincere il Venezia: questa l'analisi dei lagunari

Queste le sue parole, nelle dichiarazioni raccolte da Trivenetogoal.it “Credo che alla fine questo pareggia ci stia, nel primo tempo il Vicenza ha giocato meglio di noi. Ci siamo fatti sorprendere dalla loro aggressività, non siamo contenti di questo pareggio. Abbiamo giocato 25 minuti in superiorità numerica, abbiamo preso un palo clamoroso, ma penso che questo pareggio ci stia tutto. Credo che oggi sia stata una serata non positiva, siamo stati bravi a portare a casa un punto contro una squadra agguerrita. Con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto vincerla. Non mi è piaciuta la mancanza di coraggio, la chiave era andare in velocità e lo abbiamo fatto troppo poco. Oggi era una di quelle giornate in cui non non è funzionato quello che avevamo preparato. Non voglio essere duro con i ragazzi, qualche volta ci sta che si sbagli approccio o non sia la serata giusta. La cosa positiva è che nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso. C’è rammarico per non essere riusciti a vincerla in superiorità numerica, ma abbiamo dimostrato tante volte di poter fare meglio di così”