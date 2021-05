Derby veneto alle porte: De Franceschi “Il Cittadella non è spacciato” – Venezia “Noi a Trieste? Chissà…”

Serata del dunque domani al Penzo di Venezia per la promozione in Serie A. Il futuro è alle porte...

"Non darei il Cittadella per spacciato". Sulle colonne del “Corriere del Veneto” Ivone De Franceschi, ex talento padovano che ha vestito la maglia sia del Venezia che del Chievo e anche del Padova, ha giocato in anticipo la finale playoff di ritorno per la A, Venezia-Cittadella, aggiungendo: "Il Venezia ha un vantaggio e vorrà sfruttarlo, ma i granata hanno già giocato una finale in una situazione inversa. Col Verona vinse 2-0 all’andata e perse 3-0 al ritorno. Stavolta proverà a ribaltare il verdetto proprio all’ultimo tuffo. Per chi farò il tifo? Ho amici da entrambe le parti ma a Venezia sono stato giocatore e direttore sportivo, mi sono legato molto a questa piazza e mi farebbe piacere se tornasse in Serie A".