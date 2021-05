Derby veneto con vista sulla A: il Venezia passa a Cittadella e sogna il grande salto

Il Venezia vede avvicinarsi la promozione, Cittadella piegato 1-0. È Di Mariano a decidere la finale di andata al Tombolato, la formazione di Venturato è ora chiamata a un’impresa.

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro: "Ho visto una squadra che ha fatto girare la palla molto bene - le parole dell'allenatore granata - ma, come capita, non sempre siam riusciti ad attaccare lo spazio con il tempo giusto per arrivare alla conclusione. Credo, però, che abbiamo giocato molto ed abbiamo avuto delle occasioni importanti anche noi come le hanno avute loro. È stata una partita molto equilibrata. Il Venezia ha fatto gol su un grave errore da parte nostra. Il secondo tempo mi sento di dire che abbiamo attaccato solo noi e mi sembra che ci sia stato grande equilibrio. Questo equilibrio è stato spezzato da un grave errore. Quest'aspetto, durante il campionato, ci ha condizionato nei risultati. Abbiamo regalato una situazione al Venezia e questo ci ha sicuramente penalizzati. In termini di prestazione, in termini di equilibrio ed in termini di intensità abbiamo fatto una buona partita".