Derby veneto on fire: Venezia “Non è finita”, Cittadella “Noi non molliamo”

Stati d'animo contrapposti per Venezia-Cittadella di giovedì 27 maggio alle 21.30, dopo la vittoria lagunare per 1-0 all'andata

"Teniamo la guardia altissima, non alta. Tutto l’ambiente deve recepire il messaggio che non si è ancora fatto nulla. Manca l’ultimo passaggio, quello decisivo". In vista del ritorno della finale playoff per la A di giovedi tra Venezia e Cittadella, fra i padroni di casa invita alla prudenza Paolo Poggi, direttore dell’area tecnica del Venezia, che sulle colonne del “Corriere del Veneto” aggiunge: "Abbiamo fatto un bel passo avanti, ma vorrei sottolineare a caratteri cubitali che non è finita. Non è scaramanzia, non è il solito gioco delle parti. Siamo tutti convinti che ci siamo messi, sì, in una posizione di vantaggio, ma che il Cittadella sia un avversario fortissimo e duro a morire. Lo ha sempre dimostrato, anche in altre occasioni. Come la stiamo vivendo io e Collauto? Abbiamo il Venezia nel cuore, io e Mattia portiamo dentro questi colori come li portano Modolo e Bocalon in campo, e quindi viviamo tutto con grande partecipazione emotiva. A volte è come se giocassimo noi, vista la partecipazione che ci mettiamo".