Dopo il derby di Cittadella, il Vicenza perde un titolare: la sua Curva….

Il Vicenza sa solo perdere e i tifosi prendono posizione...

Di fronte alle numerose restrizioni imposte per l’accesso al pubblico nei grandi eventi sportivi, gli ultras vicentini erano già in subbuglio. Poi ci si è messa anche la squadra...

Perso il derby di Cittadella, il Vicenza è a zero punti, sconfitto anche da Frosinone e Cosenza. Con un tecnico come Mimmo Di Carlo di fatto sfiduciato e ancora in panchina per mancanza di alternative, la società biancorossa ha deciso di proseguire con lo stesso Di Carlo. In merito la Curva Sud, cuore pulsante del tifo biancorosso vicentino, ha voluto prendere posizione con uno striscione piuttosto eloquente appeso fuori dallo stadio Menti: "VERGOGNATEVI TUTTI!!!".