Doppio filotto Monza: secondo derby consecutivo vinto e serie positiva di 6 partite

Il derby lombardo è del Monza, 1-0 a Brescia, di recente si era aggiudicato anche l’altro derby, a Cremona.

Allo stadio Rigamonti Brescia-Monza 0-1 è stata decisa dal gol di Davide Frattesi, romano di 21 anni, alla 4^ rete con i biancorossi. Cresciuto nella Lazio, è stato per tre stagioni nella Roma e poi è passato al Sassuolo, che l’ha dato in prestito, all’Ascoli, poi all’Empoli, dov’era già protagonista, e adesso alla squadra della famiglia Berlusconi. E’ il sesto risultato utile di fila per il Monza, all’inseguimento di una serie A accarezzata per 4 volte, negli anni ’70, e la terza sconfitta in sequenza per le rondinelle, fra l’altro senza reti, eppure il presidente Cellino aveva allungato il contratto all’allenatore Davide Dionigi.