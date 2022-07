Droni e Corner Cam: Marina Presello alza il velo sulla Serie B di Sky

La B che sta per cominciare sarà un campionato che avrà per protagoniste grandi squadre e piazze caldissime, come non accadeva da tempo.

Redazione DDD

La Serie B 2022/2023 sarà tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW, con 380 match stagionali, oltre a playoff e playout e “Diretta Gol” il sabato alle 14 per vivere in contemporanea tutte le partite del pomeriggio.

Non solo le partite del weekend: la rubrica “B Side” sarà condotta da Daniele Barone, mentre per gli anticipi del venerdì e i posticipi del lunedì, lo studio itinerante live sarà condotto da Marina Presello e Marco Demicheli. Per esaltare il calore dei tifosi negli stadi e lo spettacolo delle immagini dall’alto, ecco il drone di Sky Sport nei pre partita dei big match e le “Corner Cam” per una prospettiva originale, per portare il pubblico dentro il campo.

Venerdì 15 luglio, dalle ore 20.30 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, appuntamento live da Reggio Calabria per il sorteggio del Calendario della Serie B 2022/2023, sempre con la conduzione di Marina Presello con Marco Demicheli.