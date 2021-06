Elisa Lanzillotti: Tagliavento e cuci…la bandiera della Ternana diventa un’abito da sera…

Anche l'ex arbitro Tagliavento affascinato dall'idea...

Elisa Lanzillotti ha messo il tessuto e ha cucito assieme il rosso e il verde. Il resto l'ha fatto, da brava modella, Selene Livi. Lei tutte le settimane è pronta ad intervenire con l’ambulanza in caso di necessità allo stadio. La Ternana ha concesso lo stadio per lo shooting mentre il fotografo che ha realizzato gli scatti è Stefano Principi.

Elisa Lanzillotti, in arte Elila, ha racconta la nascita del vestito a Calciofere.it: “Seguo da sempre le partite della Ternana perché sono una tifosa e sapevo della presenza di questa mia amica, Selene Livi, a bordo campo con l’ambulanza del 118. Scherzando, ma non troppo, le ho proposto questa cosa: “Ma se io ti facessi un vestito rossoverde?”. Lei si è messa a ridere, ma alla fine la cosa è divenuta realtà. Mentre cucivo le bandire rossoverdi durante il campionato mi è venuta l’idea di quel vestito. Ho provato ad appoggiare al manichino la stoffa avanzata dalle bandiere, ci ho messo sopra le spille e l’abito ha preso forma”.

Il vice presidente della Ternana Paolo Tagliavento che ha aperto le porte dello stadio per questo speciale set di foto. Il prossimo 4 Luglio il vestito e la modella sfileranno alla Festa delle Acque a Piediluco. Successivamente sarà esposto in vetrina in alcuni negozi di Terni.