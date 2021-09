Ex Cagliari, a Lecce cede il ginocchio di Fabio Pisacane: “Ma io non mollo…”

Una buca in allenamento e il ginocchio cede: una nuova montagna da scalare per l'ex cagliaritano

Questa la reazione social dell'ex giocatore del Cagliari: “Me l’hanno insegnato tanti campioni di sport; soprattutto, me l’ha insegnato la vita: io non mollo. Il giorno in cui dirò addio al calcio, sarà una mia scelta. Mi sono fatto male, da solo, mentre mi allenavo, una buca, il rumore, il dolore. Il ginocchio ha ceduto: niente di più banale. Ma io sono già pronto ad affrontare questa nuova sfida. Il calcio è stato, è e sarà sempre il mio sogno. Ho affrontato e scalato montagne: la Serie A, il mio Everest conquistato goccia dopo goccia di sudore. Gli infortuni, lo sappiamo bene noi calciatori, fanno parte del percorso. Per anni ho giocato ai massimi livelli: più forte di ostacoli che cercavano di farmi cadere”.