Ex Ternana, ora al Perugia: Burrai “A Terni per vincere il derby ed entrare nei playoff”

L’ex Burrai accende il derby con le Fere: “Ecco perché sarà più bello”. Poche fugaci apparizioni con la Ternana per il centrocampista, protagonista invece in biancorosso.

“Speravo di arrivare a Terni – ha proseguito Burrai – a giocarci i play off. Il derby è una partita già stimolante, sappiamo quanto sia importante per i tifosi e andarci per conquistare qualcosa è ancora più bello. Andiamo che siamo in corsa, non guardiamo le altre, dobbiamo solo cercare di vincere le due partite. A Terni andiamo per portare a casa i tre punti per tutti, per noi e per i tifosi.”