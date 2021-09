Gioca il fidanzato della figlia Sara: Bergomi a Cosenza per il derby vinto sul Crotone

Anche lo Zio Bergomi a Cosenza per la vittoria sul Crotone: in campo Gori, fidanzato della figlia.

Bergomi era al fianco di sua figlia Sara, fidanzata del centravanti rossoblu Gabriele Gori. Non è la prima volta che lo “Zio” assiste ad una partita dei rossoblu, gia lo scorso Agosto era in tribuna al Franchi per assistere alla sfida di Coppa contro la Fiorentina, ma adesso la fa da “tifoso” del Cosenza, come confermano Gazzetta del Sud, Tifocosenza.it e tutti i siti locali accreditati per il derby.