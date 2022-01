Il bomber senza tatuaggi: “Dopo il rigore sbagliato nel derby non ho dormito”

Il calcio italiano attento alla crescita di un attaccante molto prolifico...

Manuel De Luca nel recente derby umbro tra Perugia e Ternana, ha sbagliato il rigore che poteva essere decisivo, ma il suo allenatore Massimiliano Alvini lo aveva assolto: "De Luca è il rigorista, aveva fatto tre gol, dall’altra parte c’è un portiere che ho avuto e so che li para: si può sbagliare, non sbaglia solo colui che non si assume le responsabilità. Gli dico che il prossimo lo tira ancora lui". Il ragazzo, di proprietà della Sampdoria, è tra gli attaccanti italiani Under 23 più prolifici del 2021. L’ex bomber del Chievo ha realizzato dodici gol durante l’anno solare (come Gianluca Scamacca del Sassuolo e Moise Kean della Juventus).