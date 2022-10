Il Cosenza si schiera: “Il derby con la Reggina sia solo una festa di sport”

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio ha voluto pubblicare una nota sul sito ufficiale del club in vista del derby con la Reggina, in programma sabato 8 ottobre alle 16.15

Le parole del presidente: “È la settimana che precede il derby tra Cosenza e Reggina, un avvenimento che amplifica la passione per il calcio dei calabresi. Vogliamo che, in un momento triste per il movimento calcistico mondiale, in cui si contano le vittime causate dai disordini avvenuti in uno stadio dell’Indonesia, l’appuntamento di sabato sia una grande festa di sport".