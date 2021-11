Il derby calabrese: la delusione cosentina di Goretti, la gioia reggina di Taibi

Le due calabresi guardano avanti, ma senza aver dimenticato la sfida del "Marulla"

Il ds del Cosenza, Goretti, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della sfida di venerdì scorso contro la Reggina: "Il ko nel derby è stato molto doloroso, la prima sconfitta in casa in un match molto importante. Non possiamo nascondere la delusione per non aver raggiunto il risultato davanti al nostro pubblico. Credo che sia giusto che tutti quanti assaporiamo bene l’amaro di questa sconfitta e trasformarlo in quella rabbia agonistica che ci possa permettere di fare quei passi in avanti necessari".