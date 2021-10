Il derby da 2-0 a 2-3 a Perugia: tre anni dopo i ternani si regalano il docu-film della gioia

Venticinque minuti di un derby umbro rimasto indelebile nella memoria dei tifosi rossoverdi, nonostante la successiva retrocessione...

L’ultimo derby Perugia-Ternana 2-3, disputato allo stadio Renato Curi lo scorso 22 aprile 2018, è diventato Fere Telling, un breve docu-film di 25 minuti ideato da Daniele Marchetti in collaborazione di Mauro Castellani, professionista del settore. Il racconto parte dal doppio vantaggio perugino – doppietta di Samuel Di Carmine - fino alla rimonta delle Fere della Ternana firmata da Luca Tremolada ed Adriano Montalto. Dopo il derby la Ternana scese in Lega Pro, ma quella giornata resta. Daniele Marchetti ha pensato: "Magari tra 15 anni sarà possibile rivivere il derby appieno toccando diversi argomenti, dal cambio di proprietà fino alla partenza per il Curi e la gioia del post partita”.