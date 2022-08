Il derby del Veneto finisce in parità

Il match - molto atteso - è terminato 1-1 con i padroni di casa che a 20 minuti dal termine passano in vantaggio con la rete di Antonucci ed il Venezia che deve aspettare quindici giri d'orologio per riportare le ostilità in equilibrio, grazie al centro di Cuisance (gol concesso dopo una lunga analisi in sala VAR).