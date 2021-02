Il derby della parità, Denis sfiora il colpaccio ma tra Cosenza e Reggina è 2-2

Cosenza-Reggina termina in parità. Il derby calabrese che ha chiuso la 23esima giornata del campionato di Serie B ha regalato tantissime emozioni in una serata dalle rigidissime temperature

Jérémy Ménez ha aperto le marcature del derby calabrese di Serie B. Il francese ha spiazzato Wladimiro Falcone dagli undici metri dopo un intervento in ritardo di Angelo Corsi su Folorunsho, portando in vantaggio la Reggina. Gli amaranto hanno raddoppiato al 22esimo minuto. Il gol nasce da Rivas, mentre la finalizzazione è di Folorunsho: il centrocampista italo-nigeriano ha messo in rete da pochi passi. Prima della fine del primo tempo, ecco lo squillo che riporta in partita il Cosenza, con al 40′ il gol di Marcello Trotta il quale ha sfruttato a dovere un assist di Gerbo. Primo gol per l’ex Avellino con la maglia del Cosenza che riesce ad agguantare il pareggio su calcio di rigore nei minuti finali. A presentarsi sul dischetto per i silani è stato Mirko Carretta.