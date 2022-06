Il derby dell’aeroplanino: Dionigi contro il Cosenza di Scoglio, ora lo allena lui…

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Cosenza al posto di Bisoli che ha salvato i silani, Davide Dionigi è tornato su un episodio rilevante che lo ha visto protagonista in passato: il gol segnato nel derby tra la Reggina ed i lupi, nel quale Dionigi trasformò un calcio di rigore nel 1996/97 esultando con un aereoplanino verso la panchina avversaria sulla quale c’era il “professore” Franco Scoglio.

Le parole di Dionigi: “La mia esultanza fu contro Scoglio. Mi allenò nel Torino. Era un innovatore del calcio. Ma quell’anno non giocavo mai. Avevo davanti i vari Rizzitelli, Hakan Sukur, Abedì Pelè. I giovani li vedeva poco. Capita che vado a giocare a Reggio Calabria l’anno dopo, c’è il rigore e faccio gol. L’esultanza fu di rivincita verso il professore, non certo verso Cosenza. E non vi dico quello che è successo dopo...Ma sono episodi che ci stanno e che poi finiscono lì”.