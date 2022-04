Il derby di Como contro tutti: Varese, Lecco ma anche Monza che…”Non esiste…”

Como-Monza, sale la febbre: sarà tutto esaurito

“Per i tifosi del Como i derby più sentiti sono quelli con Varese e Lecco, ma per il derby di domenica sarà diverso”. E' il pensiero di Luca Pinotti, direttore di LarioSport, collegato ieri a Binario Sport, utile per inquadrare il clima che precede Como-Monza di domenica 3 aprile alle 15.3o. Sarà presente allo stadio Sinigaglia anche Silvio Berlusconi. Per l'ex numero uno del Milan sarebbe un ritorno ad assistere ad una gara in trasferta dopo la sfida in casa dell'Olbia in Serie C nel 2019. Forte la presa di posizione del profilo Instagram @news_como1907: "Non esiste Monza Brianza", scritto a chiare lettere sul prato dello stadio di Como.