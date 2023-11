Il derby si scalda, i tifosi del Cosenza: “A Catanzaro anche senza biglietto!”

Il derby è della gente, non delle autorità di pubblica sicurezza che sbagliano. Questo il punto di vista della curva del Cosenza in vista del derby di Catanzaro di domenica 26 novembre alle 16.15...

La nota dei tifosi cosentini: "Lo avevamo auspicato qualche giorno fa e come al solito chi di dovere ha fatto orecchie da mercante. Il male di questo sport non sono assolutamente gli ultrà. Il fatto che nel Ceravolo siano disposti soltanto 750 biglietti a fronte di una domanda enorme, a fronte di centinaia di persone che hanno assaltato le biglietterie in queste ore, a fronte di un intero popolo che sta vivendo questi giorni con estrema ansia e trepidazione. Le società e i pseudo tutori dell'ordine pubblico dovrebbero vergognarsi per una gestione da dilettanti allo sbaraglio".