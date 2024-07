Il derby fra carrarini e spezzini: eccolo che ritorna…

La Carrarese sarà allo stadio Picco di Spezia alla sesta giornata. “Lo aspettavamo da tanto questo derby”, spiega il patron della Carrarese Manrico Gemignani a Città della Spezia. “Figurarsi poi in Serie B, dopo che l’abbiamo vissuta in Serie C per tanti anni. Penso siano contenti anche gli spezzini, alla fine il derby è il derby. All’inizio non giocheremo al Dei Marmi, ma dal 30 settembre dovremmo tornare a casa. Il derby di ritorno si giocherà a Carrara, ed è bello così”.