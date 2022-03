Il Monza a cena per fare gruppo: “Coloriamo di biancorosso il Sinigaglia per il derby”

Grande entusiasmo pre-derby in casa biancorossa...

L’AC Monza informa che i 500 biglietti a disposizione per il settore ospiti dello stadio Sinigaglia di Como per la gara Como-Monza di domenica 3 aprile sono esauriti. E’ la breve nota ufficiale del sodalizio biancorosso in merito alla vendita del settore ospiti per la sfida contro i lariani.