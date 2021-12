Il Perugia richiama i tifosi allo stadio: Natale col Grifo e col derby umbro…

Iniziativa speciale per il derby con la Ternana, da parte del Perugia 9' in classifica in Serie B.

Redazione DDD

Nuova idea a Perugia: ecco il “Natale con il Grifo”. Dalle ore 16 di martedì 30 novembre alle ore 17,30 di venerdì 3 dicembre sarà possibile acquistare il pacchetto “Natale con il Grifo” che comprende le gare contro Vicenza (venerdì 3 dicembre ore 20,30), Ternana (domenica 19 dicembre ore 16,15) e Pordenone (mercoledì 29 dicembre ore 17) ad un prezzo scontato del 25%. Dentro l'offerta quindi anche il sentito derby dell'Umbria con i rossoverdi ternani.

Quella lanciata dalla società, secondo Calciogrifo.it, è un’iniziativa per arginare il fenomeno della fuga dei tifosi dallo stadio Curi: pacchetto a prezzo speciale per Vicenza, Ternana e Pordenone. Sarà possibile acquistare i tagliandi solo in biglietteria e nelle ricevitorie abilitate, non è possibile online da casa. Dopo Perugia-Vicenza sarà possibile acquistare singoli biglietti per le restanti partite solo se ancora disponibili. Il prezzo dei biglietti per le singole partite rimane invariato.