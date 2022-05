Il peso del derby a corta distanza: Salerno si salva e Benevento perde Vigorito

Novità campane fra il Benevento rimasto in B e la Salernitana rimasta in A...

Lascia il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a 75 anni. In questo millennio perse 5 finali playoff, in serie C, vinto finalmente il campionato con la promozione in A, immediatamente, con l’allenatore Marco Baroni. Che in Serie A restò senza vittorie per un girone, lo sostituì Roberto de Zerbi, che batté il Milan di Gattuso grazie al gol del portiere Brignoli e non riuscì a salvarsi, ma il tecnico bresciano arrivò al Sassuolo e dì lì, dopo 3 stagioni, alla Champions, con lo Shakhtar Donetsk. I sanniti dominarono la serie B con Filippo Inzaghi, che in A disputò un girone d’andata da potenziale Europa, al ritorno la squadra si piantò, nonostante il successo a Torino con la Juve e non riuscì a salvarsi. Quest’anno Fabio Caserta ha portato la semifinale playoff, dopo la promozione con la Juve Stabia, la mancata salvezza e la seconda promozione in B, con il Perugia.