Il piano Lucarelli funziona: Terni in estasi da derby, Perugia quasi agganciato

Davanti a oltre diecimila spettatori la Ternana vince il derby dell'Umbria, battendo il Perugia per uno a zero nella bolgia del “Libero Liberati”. Il Perugia resta a 55 punti, la Ternana si porta a meno uno dai rivali.

La sfida tra rivali dell’Umbria va ai padroni di casa, esplode la festa rossoverde nella città dell’acciaio. Cristiano Lucarelli ha impostato bene la gara. I rossoverdi hanno avuto anche quel pizzico di fortuna a sbloccarla e a incanalarla in modo favorevole. In sostanza, Perugia imbrigliato e Ternana che chiude con un successo per 1-0 che poteva essere anche essere più netto.

Il Perugia non è partito bene, il primo tempo è stato quello in cui ha perso la partita. La squadra del Grifone in sostanza tiene bene, ma troppa fatica in attacco e il gol di Donnarumma l'ha mandata in difficoltà. Il Perugia ha rischiato anche di subire in contropiede il raddoppio. Nella ripresa i cambi hanno cambiato le cose, ma senza incidere.