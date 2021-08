Il Var cancella un rigore al Vicenza, ma il derby veneto è con merito del Cittadella

Polemiche arbitrali a Cittadella

La vera rivalità è con il Padova, ma per il Cittadella iniziare il campionato vincendo un derby veneto è comunque gradevole, come conferma l'esultanza nella foto pubblicata dal profilo Instagram @ascittadella1973. I granata allenati da Gorini si sono imposti grazie a una rete, arrivata nella seconda frazione di gioco, messa a segno dal 25enne centrocampista Domenico Frare, cresciuto calcisticamente nel Parma.

Debutto amaro invece per i biancorossi che si sono visti negare dal Var un rigore che inizialmente l'arbitro aveva assegnato per un fallo su Calderoni. Grande protagonista con i suoi interventi, come ammettono nell'ambiente degli sconfitti, il 19enne portiere del Vicenza Semuel Pizzignacco che ha limitato il passivo. Le parole di Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, a fine gara: "Vincere il derby dopo aver battuto il Monza è tanta roba - riporta Trivenetogoal.it -. Ci fa accrescere l’autostima e lavorare con maggiore tranquillità. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e non mi ricordo un tiro in porta del Vicenza. Nella ripresa siamo stati bravi a segnare e poi abbiamo avuto altre chance per raddoppiare. Chiaro che avremmo dovuto chiuderla prima così sarei stato un po’ più tranquillo".