Il Venezia vuole diventare internazionale: il benvenuto in Laguna a Ivan Ramiro Cordoba

Cordoba nel Venezia e Braida nella Cremonese. Era derby ieri in Serie B fra le due squadre, nella partita vinta 3-1 dai lagunari. Questo infatti il comunicato diffuso dal Venezia, subito dopo la gara: "Venezia FC comunica l’ingresso nel management arancioneroverde di Ivan Ramiro Cordoba in qualità di socio del club e Consigliere Delegato per l’Area Sportiva".