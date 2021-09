Il volto della Serie B fa sognare Instagram: Carolina Stramare fra i campi cadetti e i ricordi estivi

L’ex Miss Italia, vincitrice del concorso di bellezza, edizione “ottanta” continua a fare il pieno di like

Per Carolina Stramare i tempi sono più maturi del previsto dopo il meritatissimo successo sul piccolo schermo. Dopo il trionfo più grande sinora della sua carriera a Miss Italia, la showgirl ha preferito il dietro le quinte agli spettacoli in diretta tv. Carolina preferisce i social network alla tv e in particolare Instagram.