La Cremo vince il derby ma tiene i piedi per terra: Brescia, Maran “Dura se vai sotto con loro”…

Le parole del tecnico bresciano: "Non abbiamo trovato le giuste distante nel primo tempo, nella seconda parte abbiamo fatto meglio ma essere sotto con la Cremo diventa tutto in salita. La Cremonese concede davvero poco, lo sapevamo. Il gol preso ha complicato le cose. Incontravamo la squadra forse più attrezzata del campionato, per mentalità e singoli".

Dal canto suo, Cremonese seconda in classifica. Nonostante questo, tiene i piedi per terra il tecnico grigiorosso Giovanni Stroppa: "Ci fa piacere essere in quella posizione, ma siamo consapevoli che c'è molta strada davanti, non abbiamo fatto nulla, dobbiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo. Magari facendo pure meglio, perché possiamo, anche se prima di tutto c'è da capire come abbiamo fatto ad arrivare fino a li, per non disconoscere tutto il nostro percorso".