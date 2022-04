La curva del Perugia non si sposta: non andremo al derby di Terni…

Perugia a centro classifica in B, ma con 2 punti in più rispetto ai rossoverdi

Come già accaduto nelle ultime occasioni, tifosi della Curva Nord del Perugia sono determinati nella loro intenzione di disertare il derby. Proprio come fecero in occasione della sfida di andata del 2017-2018, finita 1-1.

La motivazione è la stessa, legata alle limitazioni nel numero di tifosi ammessi e alle modalità di spostamento che non piacciono ai sostenitori biancorossi. Pensieri rivolti al derby, ma non solo. La Ternana sa ad esempio di avere due lunedì impegnativi prima della sfida tutta umbra. In casa con il Frosinone a Pasquetta e in trasferta a Benevento il 25 aprile. Due scontri diretti in possibile ottica playoff, prima del derby con il Perugia.