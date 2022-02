La Reggina tiene duro: gol dell’uomo derby Montalto e Crotone ko

Jeremy Menez in campo dall'inizio nel derby del Granillo: vittoria per lui e per i padroni di casa

Redazione DDD

Vittoria di misura per i padroni di casa davanti a 5.882 spettatori, di cui 90 ospiti, per il derby Reggina-Crotone: al Granillo si sono registrati i numeri di inizio stagione. Prima delle restrizioni, infatti, la media era di circa 6 mila tifosi.

Adriano Montalto e Stefano Turati, sono stati loro due gli uomini chiave della Reggina nel primo tempo del derby calabrese contro il Crotone. Il 33enne attaccante siciliano ha portato in vantaggio gli amaranto dopo venti minuti di gioco, ma al 35esimo è stato il 20enne portiere milanese in prestito dal Sassuolo a sventare un gol fatto di Samuele Mulattieri che poteva clamorosamente portare subito in parità il Crotone.

Nella ripresa il Crotone ha continuato a cercare il pareggio, ma senza riuscirci. Per i padroni di casa non era semplice provare a tenere il risultato di misura, visti i precedenti. La Reggina aveva infatti perso tutte le ultime cinque partite casalinghe in Serie B. Decisivo il gol di Montalto, nel cui curriculum c'è un grande derby umbro risolto a favore della Ternana contro il Perugia. La vittoria finale proietta la Reggina a quota 26, a due punti dal Parma undicesimo. I pitagorici del Crotone invece restano giù, a quota 14 punti, cinque punti sotto il Cosenza quartultimo.