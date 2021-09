L’altro derby sanguina ancora, Parma sconfitto: Balestrini “Colpa mia”, Ferrara “Fagioli senza rispetto”

A Pordenone, fuori dalla mischia si soffre di più...

Ha proseguito Balestrini sulle colonne de Il Foglio: "Quindi io Parma-Cremonese, quarta partita del campionato di Serie B 2021 2022, giocatasi allo stadio Tardini domenica 19 settembre, l’ho vista al Palace Hotel Moderno di Pordenone, in viale Martelli 1, se può interessare. Mi è dispiaciuto molto. Un po’ perché Parma-Cremonese era la prima partita che una parte degli ultras del Parma, magari in incognito, senza striscioni, son tornati a vedere la partita allo stadio (alla prima in casa, contro il Benevento, non c’erano per protestare contro il green pass negli stadi, se non ho capito male). E a me gli Ultras del Parma, non so cosa farci, mi son molto simpatici; quando penso a loro mi vien sempre in mente quel che mi ha raccontato un mio amico che una volta, erano in trasferta a Pescara, i tifosi del Pescara avevano fatto un coro che diceva: "Solo i prosciutti, avete solo i prosciutti. Solo i prosciutti, avete solo i prosciutti". E i tifosi del Parma, avevano aspettato un po’, poi avevan risposto: "Anche i formaggi, abbiamo anche i formaggi. Anche i formaggi, abbiamo anche i formaggi. Un po’ mi dispiaceva anche per via di una cosa che racconta un romanzo di Nanni Balestrini sugli ultras del Milan, I furiosi. Nei Furiosi di Balestrini c’è questo ultrà che dice, cito a memoria: "La gente pensa che i giocatori facciano quello che vogliono loro, in campo, non è mica vero, fanno quello che vogliamo noi, che li guidiamo dalla curva". Allora a me, questa coincidenza con l’impegno di Pordenonelegge, impediva di guidare il Parma dalla tribuna stampa che, non voglio esagerare le mie capacità di guida di una squadra professionistica, ma la settimana scorsa, a Lignano Sabbiadoro, contro il Pordenone, chi era presente può testimoniare, li ho guidati abbastanza bene, abbiamo vinto 4 a 0. Invece dalla mia stanza del Palace Hotel Moderno di Pordenone, la cosa evidentemente non ha funzionato, se è vero che quasi subito un difensore del Parma che si chiama Cobbaut, che la settimana scorsa, a Lignano Sabbiadoro, ha fatto un partitone, domenica 19 settembre, al Tardini, ha regalato un pallone alla Cremonese e Nicolò Fagioli, un ragazzo di vent’anni in prestito dalla Juventus, si è trovato da solo davanti a Buffon, ha tirato ha fatto gol, cosa doveva fare? Uno a zero per loro, non eran passati neanche tre minuti, dall’inizio della partita. Poi due a zero per la Cremonese. Poi sento il telecronista: Mihaila, gol! E guardo: effettivamente era vero. Mihaila aveva fatto gol. E questo era forse un altro segno che voleva dire che la partita non era affatto finita. E lì mi son messo a riguardarla, solo che poi, non eran passati due minuti, un centrocampista del Parma, che a Lignano Sabbiadoro era stato probabilmente il migliore in campo, l’italo argentino Franco Vazquez, reagisce a una provocazione, si fa espellere. Parma in dieci contro undici e ha perso in casa due a uno: non perdeva in casa da 17 partite".