Lecco, Di Nunno: “Foschi? La piazza lo adora – Il gruppo squadra verrà preservato”

Il presidente del Lecco, Paolo Di Nunno, in una lunga intervista a Tuttosport, ha chiarito alcuni punti riguardo la prossima stagione e i possibili sviluppi in chiave mercato, soffermandosi sul tema allenatore.In B per fare una grande stagione!Preservare l’unità creata senza stravolgere la squadra. E mister Foschi continuerà a essere una pedina fondamentale. Questo il succo del discorso del presidente, deciso ad affrontare la nuova categoria con coraggio e ambizione: “Foschi? Rimarrà in B? Penso proprio di sì. Ha espresso il desiderio di continuare con noi, ha detto di sentirsi un po’ lecchese, non vedo perché si debba cambiare. È in scadenza di contratto, ma non dovrebbero sorgere problemi perché possa fare una categoria importante che si è conquistato. La città e la tifoseria lo adorano”.