Manca un mese al derby di Perugia: polemiche fra i tifosi della Ternana per la ripartizione dei biglietti

Fervono i preparativi per il derby dell'Umbria del 19 dicembre al Curi: il tifo organizzato sarà presente.

Il Centro di Coordinamento Ternana Clubs in una nota apparsa su Facebook annuncia i 20 pullman previsti per il Curi (843 biglietti alla libera vendita) che saranno destinati alle curve. Ecco cosa si legge nella nota: “Il CCTC per la tanto attesa e sentita trasferta di Perugia vista la scarsa quantità di posti messi a disposizione per il derby, per i motivi ormai noti, sia di ristrutturazione del Curi, sia per il Covid, ha deciso di dare priorità ed i torpedoni che ci spettavano, ai ragazzi delle curve, sia la Curva Nord che la Curva Est, come forma di rispetto e riconoscenza nei loro confronti. Motivazioni : In primis tantissimi di loro non hanno mai messo piede all’interno di quello stadio a causa della famigerata tessera del tifoso, ed ora che per la prima volta sarà possibile andare senza la tessera abbiamo deciso di dare precedenza a loro che si sobbarcano tutti gli anni migliaia e migliaia di km, in tutti gli stadi per incitare la squadra e portare in giro i nostri colori. Poi per avere all’interno del Curi 843 tifosi che cantano ed incitano la squadra per tutti i 90 minuti. Doveroso è un grandissimo Ringraziamento alla Ternana Calcio che in accordo con le autorità sia locali che Perugine ha ottenuto questo straordinario risultato. Per quanto riguarda le prenotazioni non sono ancora partite ed i pullman non sono pieni già da due mesi come qualche simpaticissimo commento riportava. Ci auspichiamo di vedere lo stesso interesse anche per altre trasferte e non solo per quella più vicina, ricordando a tutti che si disputano 38 partite di cui la metà in casa e le altre fuori”.