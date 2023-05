Modena, Falcinelli: “Ricordo con piacere i gol nei derby. Tifosi? Fanno la differenza”

Dal Sassuolo al Modena, Falcinelli non ha perso il vizio del gol, per lui dopo i derby di Belgrado vissuti con la Stella Rossa, ecco i gol nei derby emiliani....

Redazione DDD Direttore responsabile

di Bruno Bertucci -

L'attaccante del Modena - Diego Falcinelli - è intervenuto ai microfoni di Gialli di Sera in onda su TRC. Il centravanti ha voluto parlare della stagione dei Canarini: "Sono soddisfatto della salvezza e della stagione in generale, è stata un'annata che ci servirà da lezione e ci ha permesso di accumulare esperienza in vista del futuro".

In gol contro Parma e Spal

Il vero motivo: "Qui ho trovato un ambiente bellissimo che mi ha ridato la voglia di giocare a calcio, io e la mia famiglia inoltre ci troviamo benissimo a Modena. Non avevo mai giocato da trequartista, mi sono dovuto adattare alle idee di Tesser e alla fine mi sono trovato molto bene. Di questo va dato merito al mister che mi ha permesso di muovermi liberamente in campo, anche se mi sarei aspettato di segnare di più, ma questo perché non mi accontento mai".

Una menzione particolare ai gol segnati nei derby di Serie B e ai tifosi: "Ricordo con piacere i gol realizzati nei derby contro Parma e SPAL. Tutti gli allenatori avuti in carriera mi hanno dato qualcosa, penso a Pioli, ma anche Tesser che è una persona umile e che ha sempre una parola giusta per mantenere alto il morale nei momenti difficili. Al di là del suo futuro, va assolutamente ringraziato per tutto ciò che ha fatto a Modena. Tifosi? L’unione tra squadra e sostenitori ha fatto la differenza, credo che il mio rapporto con loro sia ottimo e ringrazio il nostro popolo per la vicinanza e il sostegno".