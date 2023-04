Modena, Tesser: “Per il derby chiediamo ai tifosi qualcosa in più”

Primo di due derby consecutivi per il Modena, in campo domani sera allo stadio Braglia contro il Parma. Arrivano le parole di mister Attilio Tesser alla vigilia del match contro i crociati.

Allo stadio Alberto Braglia è in arrivo il 21esimo derby Modena-Parma, una di quelle gare con sapori particolari e Attilio Tesser, che da quasi due anni vive sotto la Ghirlandina, lo sa. “Ci separano pochi chilometri e una rivalità molto sentita dai tifosi, che sono sempre importanti, ma che in queste occasioni sono capaci di dare alla nostra squadra quel qualcosa in più, anche perché non c’è stato molto tempo per recuperare le energie consumate a Perugia”, sottolinea il tecnico nella conferenza stampa della vigilia.