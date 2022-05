Monza a tutto derby: playoff maschili con il Brescia, titolo sportivo femminile con il Como

Dalle rive rivali del Lario arriva il titolo sportivo femminile...?

Nei propositi del club di Berlusconi e Galliani, in ogni caso, c'è anche il calcio femminile. Proprio il Monza ha messo gli occhi su un club, il Como Women. Al momento, come rivela LFootball, la trattativa è in stand-by visto che anche il Monza, questa volta però al maschile, è in piena lotta per la promozione in Serie A e al momento non vuole distrazioni. Solo una volta terminati i campionati le parti potrebbero dunque rivedersi e capire se ci sono i margini per concludere la trattativa.