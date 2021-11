Monza, Machin festeggia il derby ma il Como voleva un rigore: “La Var dov’era…?”

Dalla Guinea Equatoriale al derby del Brianteo, la trasvolata di Machín. Ma sul fronte Como le proteste di Gattuso...

Gioia e polemiche al termine del derby del Brianteo vinto 3-2 in Serie B dal Monza sul Como. Queste ultime le solleva Giacomo Gattuso, tecnico dei lariani: "Il pareggio era il risultato più giusto. Ad un certo punto ho pensato pure di vincerla. Il rigore? Il secondo episodio era nettissimo, non capisco perché la VAR non abbia richiamato l’arbitro. Non ho ancora rivisto le immagini, ma dalla panchina sembrava netto. Sconfitta immeritata, avremmo meritato almeno il pareggio".