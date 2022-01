Nel segno di Mondonico: la Cremonese torna a vincere un derby d’alto livello con il Como

Tifoserie rivali, frizioni in campo

E' tornato in campo Cremonese.Como, uno dei tanti derby lombardi che caratterizzano il calcio italiano. Erano 38 anni che le due squadre non si affrontavano. L’ultima volta risale al campionato 1983-84: Emiliano Mondonico allenatore della Cremo e Tarcisio Burgnich del Como. Da quei due confronti in Serie A, solo precedenti in Serie C per Cremonese e Como. Dal 2009 un totale di 13 partite (e una gara di Coppa Italia Lega Pro) per un totale di 6 successi grigiorossi, 3 per i lariani e 4 pareggi. Gli unici precedenti in Serie A sono quelli della stagione 1984-85 con vittoria di misura 1-0 per il Como al Sinigaglia, 2-0 per la Cremo di Mondonico allo Zini con le reti di Finardi e Juary.