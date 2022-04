Niente online per il derby dell’Umbria: Terni, tutti i tifosi in fila ai punti vendita

Ternana, per i biglietti del derby si torna all'antico...

Mancano meno di 10 giorni al derby dell’Umbria, Ternana-Perugia è in programma al Libero Liberati sabato 30 aprile alle ore 14. La prevendita dei biglietti per la disfida è attiva da venerdì 22 aprile alle 16. Dal canto suo, il Centro coordinamento Perugia clubs sta organizzando la trasferta nella città dell’acciaio. Mentre il presidente della Ternana annuncia: "Al derby mi siederò in curva", parola di Stefano Bandecchi.

La febbre da derby è confermata dal fatto che i tifosi si mettono in fila per i biglietti nei punti vendita, visto che la società rossoverde non permette di acquistare on-line."E' bene farlo subito - dicono i tifosi -, così ci togliamo il pensiero. Speriamo che sia una bel derby". Punti vendita a questo punto letteralmente presi d'assalto dai tifosi, tanto che nelle prime ore di prevendita in poche ore staccati oltre 2000 tagliandi.