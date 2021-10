Non è il Lecco, ma per il Como è quasi derby: Alessandria, aria di sfida

Sabato alle 18.30, sfida carica di tradizione e di rivalità

Como-Alessandria è una sfida molto sentita dai tifosi, soprattutto dall’altra parte. Quella dei tifosi alessandrini, da tempo in cerca di rivincita. Pochissimi mesi fa, questo scontro diretto alla penultima giornata sembrava potesse completare la rimonta dei grigi, alle spalle del Como. E invece fu il trionfo biancazzurro, la festa, la promozione in B. Nella storia anche la finale playoff in C2 dodici anni prima e il successo che nel 2015, al Moccagatta, che estromise dai playoff i piemontesi con il Como invece alla fine promosso in serie B.