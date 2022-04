Non per il derby, ma per la fede rossoverde: Tagliavento ringrazia tutti i ternani

Verso il sold out al Liberati oggi sabato 30 aprile nel derby contro il Perugia: raggiunta quota 10mila spettatori.

Anche gli arbitri hanno un cuore. Come normale, come giusto. Paolo Tagliavento, ex arbitro internazionale, ieri su Instagram ha sfoggiato tutto il suo entusiasmo, la sua carica, la sua storia di tifoso per ringraziare i ternani. 10mila biglietti venduti nel derby contro il Perugia, si gioca oggi. Sold out ad un passo allo stadio Liberati.

Ecco Tagliavento: "Abbiamo una grande responsabilità ed una opportunità che non possiamo sprecare davanti ad un Liberati colmo…e non parlo di tre punti importanti per ottenere qualcosa e nemmeno dell’immensa soddisfazioni che potremmo avere nel vincere il derby…parlo di altro…sta a NOI e solo a NOI domani far accendere quella fiamma, che potrebbe alimentare quel fuoco sacro che accendendosi dentro le nuove generazioni potrebbero riportare la straordinarietà dei 10mila a qualcosa di ordinario… come quando papà mi diceva: domenica non si va da nessuna parte ci sono le FERE".