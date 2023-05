Parma, Delprato: “Contro il Brescia per me è come un derby: sono bergamasco”

Parma quinto e Brescia 16esimo, il testacoda domenicale del Tardini...con tanti risvolti...

Redazione DDD Direttore responsabile

di Bruno Bertucci -

Nella prossima giornata del campionato di Serie B il Parma affronterà il Brescia allo Stadio Ennio Tardini. Per qualcuno, però, non sarà una gara come le altre; per il difensore dei crociati - Enrico Delprato - vale più dei semplici tre punti.

Il difensore suona la carica

Il ragazzo ha spiegato le motivazioni nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione della gara: "È un avversario forte, non so quali siano state le cause del campionato che hanno fatto fino a qualche settimana fa. Sono una squadra di qualità, forte, che sta bene e ha fatto 10 punti nelle ultime quattro. In B tutte le partite sono difficili, a maggior ragione adesso che affrontiamo una squadra in salute. Non ci tiriamo indietro e cercheremo il massimo".

Un motivo in più: "Sono cresciuto all'Atalanta, sono bergamasco e per me è un derby. Ma non cambia nulla, non cambia l'approccio o la determinazione. Partita diversa rispetto all'andata? Ora sono in grande salute, sono una squadra che non capisco per quale motivo sia in questa posizione. Sono forti e insidiosi, sarà una partita molto difficile".