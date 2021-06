Parma, il capitano della Spal anticipa il prossimo derby emiliano di B: “Loro sono i favoriti”

Spallini e crociati si preparano alle prossime sfide...

Queste le dichiarazioni raccolte da Forzaparma.it: “Credo sia stata una stagione sfortunata e strana, soprattutto per il Parma. Krause ha investito tanto, c’è un progetto importante, le voci che girano sul conto del Parma sono molto buone. Si sono mossi benissimo, hanno preso Maresca, hanno preso Ribalta, un giovane direttore che è sulla bocca di tutti, stanno investendo parecchio in un momento storico particolarmente difficile dominato dalla pandemia. Questo significa che hai le spalle forti e le basi solide per sostenere un grande campionato. Il progetto è molto credibile, è per me è la squadra favorita per la promozione diretta alla Serie A insieme alle retrocesse e al Monza. Può arrivarci. Se vado al Parma? Tutti sanno che da bambino ero tifoso del Parma, ho sempre tifato per la maglia crociata. Ma adesso sono alla Spal, è casa mia quella, ho fatto di tutto per tornarci e credo non ci siano i presupposti per un discorso legato al Parma. Sono un po’ vecchio per andarci“.