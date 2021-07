Parma, il dt Ribalta: “All’inizio Buffon non sembrava realistico, poi…”

Il responsabile dell'area tecnica crociata svela un retroscena sull'arrivo del portierone

Javier Ribalta, direttore tecnico del Parma ed ex ds dello Zenit, ha svelato a Sky Sport un retroscena sull'arrivo in maglia crociata di Gigi Buffon. "Dopo la partita di Torino lui e il presidente hanno scambiato due battute - racconta -, poi l’idea è tornata viva a distanza di un paio di mesi. Non sembrava realistico all’inizio, aveva offerte di un certo livello ma poi pian piano lo abbiamo convinto".