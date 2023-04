Perugia, Brunetti: “Dopo il derby c’è stato il calo”

Durante la trasmissione radiofonica "Piazza Affari" sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto l'allenatore ed ex calciatore del Perugia Luca Brunetti per commentare il finale di stagione del Grifo.

Il tecnico ha raccontato il suo pensiero nell'etere, centrando l'attenzione sul dopo derby vinto contro la Ternana in Serie B per 3 a 0 lo scorso febbraio: "Dopo la partita contro la Ternana il Perugia ha avuto una flessione. Quello doveva essere un punto di svolta fondamentale".

Non solo: "Il problema, poi, è l’attacco. Se i gol si prendono ma si fanno anche i punti arrivano. Nel caso contrario, invece, è difficile recuperare. la Serie B, comunque, è che è veramente complicata". Il Perugia, oggi quartultimo in Serie B e in ritiro a Cascia, dopo il derby umbro ha totalizzato 5 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria.